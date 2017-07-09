МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Старший сын американского президента Дональд Трамп-младший заявил, что в 2016 году вместе с Полом Манафортом и Джаредом Кушнером, фигурирующими в "российском деле", встречался с российским адвокатом, сообщает газета New York Times. Он уточнил, что встреча была посвящена приостановленной программе усыновления детей из РФ гражданами США.

Согласно попавшим в распоряжение издания конфиденциальным правительственным документам, встреча Трампа-младшего с "русским адвокатом, у которого есть связи с Кремлем", проходила в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. Во встрече также приняли участие глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт и зять американского президента Джаред Кушнер.

По данным газеты, приглашенным в Trump Tower адвокатом, с которым встречался Трамп-младший, была Наталия Весельницкая. Она представляет интересы россиянина Дениса Кацыва, в отношении компании которого власти США проводили расследование, а также выступает против "списка Магнитского". Приостановленная после введения "списка" программа усыновления российских детей гражданами США часто обсуждалась во время встреч представителей РФ с американскими чиновниками, пишет издание.

Дональд Трамп-младший подтвердил факт встречи с российским адвокатом, пояснив, что в центре переговоров находилась программа усыновления гражданами США детей из России.

"Это была короткая ознакомительная встреча. Я попросил Джареда (Кушнера) и Пола (Манафорта) приехать. Главным образом мы обсуждали программу усыновления российских детей, которая была активна и популярна среди американских семей много лет назад, а потом была прекращена российским правительством, однако встреча не являлась частью кампании, и у нее не было никакого продолжения", — говорится в заявлении Трампа-младшего, которое цитирует газета.

Трамп-младший добавил, что на встречу его пригласили через знакомых и он не знал имени человека, с которым собирался переговорить.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Так называемый "список Магнитского" составили США, запретив въезд в страну 34 сотрудникам правоохранительных органов России, судьям и налоговикам, которых они считают причастными к "делу Магнитского".

С 1 января 2013 года в России действует так называемый "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами США, принятый после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. Он получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.