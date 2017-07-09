Мадуро поддержал освобождение лидера венесуэльской оппозиции

МЕХИКО, 9 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в субботу, что уважает решение верховного суда о переводе под домашний арест из тюрьмы оппозиционера Леопольдо Лопеса и рассчитывает на его исправление.

"Я уважаю и, скажу больше, поддерживаю это решение, дай бог, если эта мера будет понята, и Лопес выступит с посланием об исправлении и мире в стране", — приводит канал NTN24 слова Мадуро в ходе публичного мероприятия.

В субботу стало известно, что Лопес вышел из тюрьмы, где находился с 2014 года. Верховный суд перевел его под домашний арест из-за проблем со здоровьем. Сам Лопес уже призвал сторонников продолжать протесты против Мадуро.

В Венесуэле уже три месяца идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, жертвами протестов стали 92 человека.