Тротуарная плитка и мусор на улице Гамбурга после акций протеста. Архивное фото

Тротуарная плитка и мусор на улице Гамбурга после акций протеста. Архивное фото

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Германские политики из Христианско-демократического союза (ХДС) и Свободной демократической партии (СвДП) потребовали фундаментально изменить отношение к левому экстремизму после беспорядков в Гамбурге, произошедших в дни проведения саммита "Большой двадцатки", пишет издание Bild am Sonntag.

Так, генсек ХДС Петер Таубер заявил о необходимости принятия мер против леворадикальных институтов.

"Никому бы не пришла в голову идея просто так мириться с центрами правых экстремистов. В случае с левоэкстремистскими центрами люди зачастую проявляли себя слишком сдержанно. Сейчас это должно измениться", — заявил политик.

Заместитель министра финансов, член ХДС Йенс Шпан считает, что "значение левого экстремизма в Германии недооценивали годами". Он заявил, что в партиях "Левых", "Зеленых", а также в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) преуменьшают серьезность этого явления.

Глава Свободной демократической партии Кристиан Линднер, в свою очередь, потребовал, чтобы Федеральная служба защиты конституции Германии "обращала намного больше внимания на левоэкстремистские сцены".

Вечером в пятницу и в ночь на субботу в Гамбурге прошли манифестации антиглобалистов. Левые радикалы, в частности, устроили беспорядки в гамбургском квартале Шанценфиртель — они выстраивали баррикады на перекрестках, поджигали скамейки, били бутылки.

Для разгона радикалов был привлечен полицейский спецназ. Несколько спецподразделений, вооруженных автоматическими винтовками, зачищали улицы и дворы от митингующих. В ходе манифестаций пострадали свыше 200 стражей порядка, арестованы были более 60 экстремистов.