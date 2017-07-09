Кустурица рассказал, как приход Путина к власти в России повлиял на Сербию

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Известный режиссер Эмир Кустурица считает, что с приходом Владимира Путина к власти в России сербы стали чувствовать к себе уважение.

"Это хороший человек. С его приходом к власти сербская нация начала чувствовать к себе уважение. Сегодня западники его (Путина — ред.) представляют дьяволом. Вранье! Это честный человек", — заявил Кустурица в интервью французскому изданию Journal du Dimanche.

Вместе с тем Кустурица весьма резко отозвался о президенте США Дональде Трампе, а также раскритиковал внешнюю политику Франции. "Трамп некомпетентен, он собирает чепуху, провоцирует заговоры и настраивает страны друг против друга", — сказал режиссер.

По его мнению, Франция также "не является невинной".