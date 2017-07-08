В Мукачево обстреляли из гранатомета магазин

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Магазин обстрелян из гранатомета в украинском Мукачево Закарпатской области на западе Украины, никто не пострадал, по данному факту начато расследование, сообщает в субботу пресс-служба полиции области.

Сообщается, что в субботу в 3.20 ночи (время совпадает с мск) в полицию Мукачево поступило сообщение от сотрудника частной фирмы, который сообщил о том, что слышал два выстрела.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что неизвестные выстрелили из гранатомета в помещение местного магазина на улице Томаша Масарика. В результате повреждена витрина магазина и некоторый товар, никто не пострадал", — сообщает полиция.

По данным правоохранителей, по факту произошедшего полиция открыла уголовное дело по статье "умышленное повреждение имущества путем взрыва", на месте происшествия работают следователи, в раскрытии этого преступления задействованы лучшие специалисты Мукачевского отдела полиции и главного управления национальной полиции в Закарпатской области.

По данным украинских СМИ, в Мукачево был обстрелян автомагазин.