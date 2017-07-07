Tesla построит крупнейший в мире литий-ионный аккумулятор в Австралии

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Производитель электромобилей Tesla Motors выиграл тендер на создание крупнейшего в мире литий-ионного аккумулятора Tesla Powerpack, который поможет предотвратить перебои с электричеством в штате Южная Австралия, сообщает компания.

Крупнейший аккумулятор разместят недалеко от Джеймстауна, он будет заряжаться от ветроэлектростанции Hornsdale. В пиковые часы аккумулятор будет поставлять энергию, чтобы поддержать энергетическую инфраструктуру Южной Австралии. Случаи отключения электричества в Южной Австралии периодически происходят с прошлого сентября из-за неблагоприятных погодных условий. Ураган повредил объекты инфраструктуры и оставил без электричества около 1,7 миллиона человек. В последний раз отключение электричества в штате произошло в начале февраля.

Создание аккумулятора общей мощностью 100 МВт планируется завершить к декабрю 2017 года. Его емкость составит порядка 129 МВт.ч — этого будет достаточно, чтобы обеспечить электричеством 30 тысяч домов в случае отключения. Проект будет реализован в сотрудничестве с французской компанией по производству возобновляемых источников энергии Neoen, отмечает компания.

Основатель и глава Tesla Илон Маск в марте заявил, что сможет помочь властям штата решить проблему с электроэнергией за 100 дней с момента подписания контракта, в противном случае он бесплатно предоставит им систему хранения энергии с помощью аккумуляторных батарей. Тогда же премьер Украины Владимир Гройсман заинтересовался идеей Маска, который отметил, что подобный проект можно реализовать и на Украине. Гройсман поблагодарил предпринимателя и выразил готовность к сотрудничеству.

В середине марта президент компании "Русатом — международная сеть" Александр Мертен сообщил, что "Росатом" занимается разработкой накопителя электроэнергии — супераккумулятора.