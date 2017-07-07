Депутат прокомментировал встречу Путина и Трампа

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет включиться в процесс урегулирования ситуации в Сирии и признает серьезные намерения России, заявил член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев, комментируя итоги первой встречи президентов РФ и США на полях саммита G20 в Гамбурге.

Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров президентов РФ и США, обе страны готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии в районах Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня будет действовать там с 12.00 9 июля по дамасскому времени.

"Эта договоренность говорит как минимум о том, что США признали и поняли, что Россия категорически не отступит от завоеванных на территории Сирии позиций и будет защищать их. Стало ясно, что Трамп признает серьезные намерения РФ в Сирии и хочет включиться в процесс урегулирования ситуации в этой стране, быть соучастником решения проблем в Сирии совместно с РФ", — сказал Шхагошев журналистам.

По его мнению, "эта встреча является началом большого переговорного пути Путина и Трампа по самым разным проблемам".

"Тот факт, что она продлилась гораздо больше намеченного протоколом времени, говорит о заинтересованности вступить на этот путь лидеров двух стран. Встреча президентов показала, что они нацелены на результат", — считает парламентарий.