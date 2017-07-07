Российские дипломаты посетили находящегося в заключении Мартышева

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Дипломаты посольства РФ в США посетили находящегося в месте предварительного заключения в Александрии российского гражданина Юрия Мартышева, экстрадированного из Латвии в США по обвинениям в кибермошенничестве, сообщили в дипмиссии.

"Дипломаты посольства посетили находящегося в месте предварительного заключения в городе Александрия, штат Виргиния российского гражданина Юрия Мартышева. Условия содержания нормальные (двухместная камера), у задержанного имеется право на платные звонки в Россию, в ближайшее время его родственники через посольство переведут на счет тюрьмы необходимые для оплаты связи средства", — отмечается в сообщении.

Российские дипломаты также добавили, что "слушание дела намечено на 14 июля".

"Ведется подбор адвоката, поскольку предыдущий защитник вынужден был подать на самоотвод из-за конфликта интересов. Настроение у Юрия Мартышева соответствующее непростой ситуации, он тяжело переживает происходящее, но надеется на беспристрастное рассмотрение его дела американским судом", — говорится в заявлении дипмиссии.

Посольство также "планирует и дальше оказывать необходимое консульское содействие в рамках своих полномочий".

США обвиняют Мартышева по четырем пунктам. Согласно обвинительному заключению, речь идет о тайном сговоре, сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве и подстрекательстве к преступлению, а также о причинении вреда компьютерным системам.

В посольстве РФ в США ранее заявили, что рассматривают арест Мартышева как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение действующего двустороннего Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года.