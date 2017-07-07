Фэллон перечислил Россию в числе угроз наряду с терроризмом и КНДР

ЛОНДОН, 7 июл – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон во время визита в США перечислил Россию в числе угроз, стоящих перед мировым сообществом, через запятую с исламским терроризмом и ядерными испытаниями Северной Кореи.

"Сегодня наши нации сталкиваются с волной разносторонних одновременных разнообразных глобальных угроз. От исламского экстремизма, российской государственной агрессии, спонсоров терроризма и ядерных испытаний Северной Кореи до вероломного распространения дезинформации и хакерских атак", — заявил Фэллон в ходе встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, его цитирует пресс-служба британского правительства. По словам Фэллона, такие вещи требуют международной реакции, в том числе от стран НАТО.

Великобритания, сказал Фэллон, последовательно выполняет цель по повышению вклада в бюджет альянса до 2% ВВП страны и призывает делать это и остальные страны-члены НАТО.

"За последний год страны НАТО выделили примерно на 43 миллиарда фунтов стерлингов больше на коллективную оборону, в то время как на восточноевропейской границе проходит большое количество операций по обеспечению контроля и сдерживания", — отмечается в заявлении правительства.

По словам Фэллона, Великобритания играет важнейшую роль в международной антитеррористической коалиции и продолжит делать это впредь