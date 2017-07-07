В США нашли будильник, который 13 лет донимал жильцов дома по утрам

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В городе Росс в американском штате Пенсильвания в стене дома обнаружили электронный будильник, который каждое утро срабатывал на протяжении 13 лет. Об этом сообщает CBS.

По данным телеканала, в 2004 году домовладелец решил выяснить, где именно в стене проходит кабель, ведущий к телевизионной антенне. Для этого он завел будильник и попытался спустить его по трубе на веревке. Однако мужчина случайно уронил устройство и не смог его вытащить. С тех пор каждое утро в 06:50 из стены раздавался писк, и жильцы дома никак не могли от него избавиться.

В июне местные СМИ показали репортаж о будильнике, донимающем людей больше десяти лет. Его увидели сотрудники компании, которая занимается установкой систем отопления, и решили помочь жильцам дома.

С помощью камеры удалось определить, где находится устройство. После этого будильник извлекли через отверстие, проделанное в стене со стороны гаража. Пальчиковая батарейка за 13 лет окислилась, но продолжала работать.