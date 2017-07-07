В США нашли будильник, который 13 лет донимал жильцов дома по утрам

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В городе Росс в американском штате Пенсильвания в стене дома обнаружили электронный будильник, который каждое утро срабатывал на протяжении 13 лет. Об этом сообщает CBS.
В июне местные СМИ показали репортаж о будильнике, донимающем людей больше десяти лет. Его увидели сотрудники компании, которая занимается установкой систем отопления, и решили помочь жильцам дома.
С помощью камеры удалось определить, где находится устройство. После этого будильник извлекли через отверстие, проделанное в стене со стороны гаража. Пальчиковая батарейка за 13 лет окислилась, но продолжала работать.