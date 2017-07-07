Встреча, которую ждал весь мир: о чем сумели договориться Путин и Трамп

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 началась на 24 минуты позже запланированного и продлилась почти на два часа дольше, чем предполагалось. За закрытыми дверями в зале для переговоров Выставочного центра в Гамбурге главы государств и руководители внешнеполитических ведомств — министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон — провели два часа семнадцать минут вместо первоначально объявленных 35 минут. И это уже само по себе стало сенсацией.

Тем не менее сразу после этой беспрецедентно долгой для полей саммита двусторонней встречи Владимир Путин отправился на следующую двустороннюю встречу — с японским премьером Синдзо Абэ, которому сообщил, что они с Трампом обсуждали Украину, Сирию, вопросы борьбы с терроризмом, кибербезопасности и другие проблемы. Путин за себя и за Трампа извинился перед Абэ за то, что их встречу пришлось немного отодвинуть, Абэ отнесся с пониманием.

Цель — мир в Сирии и на Украине

Владимиру Путину и Дональду Трампу удалось согласовать четыре конкретных пункта из всего круга вопросов, которые они обсуждали. Об этом на кратком брифинге по окончании встречи сообщил Сергей Лавров.

Первая и важнейшая договоренность — по Сирии, где с полудня девятого июля на юго-западе страны наступит прекращение огня. Это одна из четырех зон деэскалации, о которых шла речь на недавнем раунде межсирийских переговоров в Астане. По словам министра, США и Россия взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня, при этом безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать российская военная полиция при координации с США и Иорданией.

Во-вторых, президенты договорились создать двусторонний канал связи между представителями России и Соединенных Штатов для продвижения урегулирования на Украине. Что немаловажно, — на основе Минских соглашений.

"Рассчитываем, что в ближайшее время представитель Соединенных Штатов по украинскому урегулированию прибудет в Москву для консультаций", — сказал Сергей Лавров.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление Госдепа США сообщило, что спецпосланником США на Украине назначен Курт Волкер. Как отмечалось, он будет заниматься координацией усилий Госдепартамента по урегулированию конфликта в этой стране.

Третья договоренность касается проблем кибербезопасности. Президенты решили, что рассмотрение всех вопросов в этой сфере будет поручено совместной двусторонней рабочей группе. По словам Сергея Лаврова, Дональд Трамп назвал "странной" безуспешную кампанию в США по расследованию "российского вмешательства" в президентские выборы в Соединенных Штатах и подчеркнул, что принял все заявления Владимира Путина о том, что никакого вмешательства не было.

"И четвертая договоренность: условлено ускорить прохождение процедур, необходимых для назначения новых послов США в России и России в США", — сказал министр.

© РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Президент России Владимир Путин, министр иностранных дел России Сергей Ларов и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" в Гамбурге. 7 июля 2017 © РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Президент России Владимир Путин, министр иностранных дел России Сергей Ларов и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" в Гамбурге. 7 июля 2017

США признают Асада



Первую личную встречу российского и американского президентов с видимым и понятным волнением ждали во всем мире. Причем, судя по тону американских СМИ, в США волновались больше, чем в России. Накануне начала работы саммита издание The Daily Beast со ссылкой на собственные источники в Белом доме и конгрессе США сообщило о новой американской стратегии в Сирии. Согласно ей, Вашингтон более не преследует цель свержения режима Башара Асада, соглашается на присутствие российской военной полиции в арабской стране и поддерживает создание зон деэскалации.

Большинство этих положений нашло свое подтверждение в достигнутых президентами договоренностях. И хотя, как заявил Рекс Тиллерсон, США по-прежнему не видят для Асада долгосрочной политической карьеры в Сирии, вся деятельность Вашингтона будет осуществляться на основе принципов соблюдения суверенитета и территориальной целостности САР.

Журнал Foreign Policy перед встречей президентов отметил, что, хотя Дональд Трамп вступил в должность с надеждой на установление "фантастических отношений" с Россией, но вскоре погряз в расследованиях его "связей с Кремлем", в результате чего отношения России и США "упали до рекордно низкого уровня". А во многом оппозиционная Трампу The New York Times написала, что чем бы ни закончилась эта встреча, "для России она означает уверенную победу". При этом издание все же не исключило, что эпатажный американский президент может повести себя с Владимиром Путиным так, что просто сорвет переговоры.

Этого не произошло. Бизнесмен и шоумен Трамп проявил вполне искреннее дружелюбие и приветливость без намека на свойственную ему фамильярность. Так случилось, что их первая встреча в Путиным состоялась за несколько часов до протокольной, когда они оказались рядом в одном из помещений Выставочного центра. Так что и рукопожатие вышло не одно, а целых три — сначала при этой, первой, встрече, потом два — уже перед камерами перед началом переговоров. И все три были крепкими и долгими.

Журналисты, освещавшие встречу, старались подмечать все, даже мельчайшие детали происходившего в Гамбурге. Не укрылось от них и то, какими именно букетами цветов был украшен переговорный зал, в котором встречались Путин и Трамп. И отметили, что голубой дельфиниум в сочетании с белыми орхидеями может означать прохладные отношения при добрых намерениях.

Собственно, это вполне соответствует итогам состоявшейся встречи. Лед в отношениях между Кремлем и Белым домом растаял отнюдь не весь. Не по всем вопросам удалось договориться. Но конструктивные намерения продемонстрировали миру обе стороны.