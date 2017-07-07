Фэллон уверен, что Россия пыталась повлиять на выборы в Европе

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в пятницу заявил, что уверен в том, что Россия пыталась оказать влияние на выборы в Европе.

В ходе дискуссии в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований его попросили прокомментировать состоявшуюся ранее в тот же день в Гамбурге встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также дать оценку так называемому "российскому вторжению" в выборы на Западе.

"Что касается встречи Трампа и Путина, я еще не видел сообщений. Я уже говорил о своей уверенности в том, что Россия вторгалась в европейские выборы. Это касается Франции, это касается попытки переворота в Черногории. Но я не собираюсь комментировать тему вторжения в выборы в США", — сказал британский министр.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.