Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ потребовал возвращения Крыма

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Общий комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности на сессии в Минске одобрил проект резолюции, в которой содержится призыв вернуть Крым Украине.

Автором документа под названием "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ" стала замглавы шведской делегации Маргарета Седерфельт. В ближайшее время проект будет вынесен на общее голосование ассамблеи. Согласно регламенту, после завершения обсуждения предложенных резолюций ПА примет итоговую декларацию, в которую войдут тексты одобренных документов. Российская делегация проголосовала против инициативы шведской стороны.

"Агрессивная практика"

В резолюции звучит требование "воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым". Авторы документа считают, что стороны конфликта должны прекратить боевые столкновения, перестать использовать тяжелую артиллерию и дать полную свободу действий Специальной мониторинговой миссии.

В проекте резолюции упомянуты риски ядерной безопасности и проблемы нераспространения ЯО. Так, авторов беспокоит актуальное состояние договоров СНВ-3 и РСМД. Во время обсуждения документа российская сторона настаивала на исключении пунктов, посвященных двусторонним договорам. Парламентарии указывали на то, что подобные вопросы являются предметом российско-американского диалога и не входят в сферу компетенции ОБСЕ. Кроме того, Москва по сей день беспрекословно выполняет соглашения о сокращении стратегических вооружений. Вопреки возражениям, текст резолюции был вынесен на голосование Общего комитета по политическим вопросам и безопасности в первоначальном виде.

Кроме того, опасения шведских парламентариев вызвала негативная оценка СНВ-3 нынешней американской администрацией и приостановление действия соглашения об утилизации плутония. При этом российская сторона неоднократно обращала внимание на принципиальную важность Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Так, в МИД СНВ-3 характеризовали как "взаимополезный инструмент" и подчеркивали его значимость в деле поддержания стратегического баланса.

Прекратить "преследования" сотрудников ОБСЕ в Донбассе

В речи перед представителями европейских парламентов Седерфельт обратила внимание на то, что вынесенная ею на голосование резолюция осуждает попытки давления на членов мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбасе. По ее словам, "в определенных районах Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем российских гибридных сил" наблюдатели подвергаются преследованиям, в их адрес звучат угрозы, а их деятельность постоянно наталкивается на сопротивление представителей ДНР и ЛНР.

Политик призвала российскую сторону создать надлежащие условия для работы миссий и "принять практические меры" для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

Реальные проблемы

Российская делегация негативно отреагировала на инициативу шведской стороны. Так, депутат Госдумы Николай Рыжак во время выступления на ежегодной сессии ПА ОБСЕ заявил, что в резолюции замалчиваются важные проблемы, такие как возрождение фашизма, национализма и нацизма в пространстве ОБСЕ. При этом на первый план выдвигаются "политические клише", что контрпродуктивно. Кроме того, российский парламентарий пригласил Седерфельт посетить Крым и убедиться в том, что полуостров живет "полноценной, полнокровной жизнью".

Рыжак также обратил внимание на то, что на нынешней сессии не были затронуты вопросы наращивания военного потенциала НАТО в Европе и развитие системы противоракетной обороны США.

Украинский проект

Проект шведских парламентариев был одобрен на фоне прений по поводу еще одного документа. Украинская делегация вынесла на рассмотрение резолюцию "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", обязывающую членов ассамблеи уважать "суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины". В тексте упоминаются Крым и Севастополь, которые, по мнению авторов, находятся "во временной оккупации", а также осуждается "гибридная агрессия" России против Украины.

Проект исключает признание паспортов жителей ЛНР и ДНР, а также призывает вернуть "местные, государственные и частные экономические субъекты под украинскую юрисдикцию".

Глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой осудил документ. По его словам, Россия может разработать ответную резолюцию, в которой представит широкий перечь нарушений норм международного права Киевом. Депутат убежден, что ассамблея не должна потворствовать украинской стороне. "Но если это будет сделано, то безусловно российская делегация представит и свой проект. Не на этой сессии, так на следующей", — пригрозил парламентарий.

Возвращение домой

Крым и Севастополь стали субъектами Российской Федерации по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года, на котором 96,77% жителей республики и 95,6% жителей города проголосовали за вхождение в состав России. Руководство Украины считает эти регионы своей "временно оккупированной" территорией. При этом Москва неоднократно заявляла, что их жители демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с исторической родиной.