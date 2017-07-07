Президенты США и России не хотели завершать переговоры, заявил Тиллерсон

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели "чрезвычайно важную" встречу, и никто из лидеров не хотел останавливаться, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, в какой-то момент в переговорную комнату даже заглянула первая леди США Мелания Трамп, чтобы попробовать убедить их закончить переговоры, но у нее это не получилось.

"Был такой уровень вовлеченности и обмена мнениями, что никто из них не хотел останавливаться. Люди заглядывали за дверь переговорной комнаты. В какой-то момент они даже отправили первую леди посмотреть, сможет ли она нас оттуда выудить. Очевидно, она не смогла это сделать", — рассказал журналистам Тиллерсон.

Он отметил, что встреча президентов продолжалась 2 часа 15 минут.

"Это была чрезвычайно важная встреча. У нас есть столько тем для обсуждения и это хороший старт", — подчеркнул госсекретарь США.