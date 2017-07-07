Полицейский в Гамбурге открыл огонь после атаки нарушителей при протестах

Участники акции протеста во время проведения саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Участники акции протеста во время проведения саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Сотрудник полиции сделал предупредительный выстрел после нападения нарушителей Гамбурге, сообщает в пятницу вечером городская полиция.

"На сотрудника полиции массово напали нарушители в (квартале) Шанценфиртель, и он сделал предупредительный выстрел", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Позже полиция уточнила, что правоохранители зафиксировали уличный разбой и вмешались, но нарушители напали на них, вынудив одного из сотрудников сделать предупредительный выстрел.

В Гамбурге 7-8 июля проходит саммит G20, на фоне которого происходят серьезные беспорядки. Число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими достигло 159 человек, 45 нарушителей порядка задержаны.