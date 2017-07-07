G20: Трамп ищет союзников, Путин их находит

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. В немецком Гамбурге завершился первый день саммита "Большой двадцатки". Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидерами Китая, Индии, Евросоюза и США. Отдельная встреча состоялась у лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика). Опираясь на поддержку столь влиятельного клуба, Путин направился на встречу с Дональдом Трампом, который на саммите по части вопросов оказался практически в изоляции. Страны ни одной части света не поддерживают американского лидера по темам экологической безопасности и свободной торговли.

Между БРИКС и Вашингтоном

В распорядке дня российского лидера переговорам с Китаем, Индией и ЮАР было отведено первое место, тогда как встречу с Трампом запланировали на вечер. Накануне саммита отношения Вашингтона и Пекина успели испортиться. Седьмого июля, когда председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Гамбург, самолеты ВВС США провели полеты в Южно-Китайском море над акваторией, которую Пекин считает своими суверенными водами. Демонстрация силы, на которую президент Трамп решился во время саммита, подталкивала друг к другу Пекин и Москву. Ведь за несколько дней до форума Трамп обострил отношения и с Россией, назвав ее "дестабилизирующей" силой в ходе выступления в Варшаве.

Совместная декларация БРИКС отразила готовность стран блока держаться вместе по главным направлениям международной повестки. В их числе борьба с глобальным потеплением, значимость которой ставит под сомнение Вашингтон. "Мы призываем международное сообщество к совместной работе ради исполнения Парижского соглашения по климату", — говорится в декларации лидеров БРИКС. Ту же тему продолжил председатель Си, выступивший с критикой западных держав за "отступление назад" в том, что касается свободной торговли и борьбы с потеплением. Глава КНР призвал страны БРИКС координировать свои усилия, в чем нетрудно усмотреть послание, адресованное США.

Российское участие в мини-форуме БРИКС позволило продемонстрировать, что не одна Москва не согласна с Вашингтоном. При этом вопросы протекционизма в экономике особенно актуальны для Пекина (который производит и продает товары по низким ценам), и именно он намерен заявлять о своем несогласии с политикой США особенно громко.

© AP Photo / Markus Schreiber Дональд Трамп и его жена Мелания после прибытия на саммит G20 в Гамбурге. 6 июля 2017 © AP Photo / Markus Schreiber Дональд Трамп и его жена Мелания после прибытия на саммит G20 в Гамбурге. 6 июля 2017

Корейская техника мира

Похолодание между Китаем и США проходит на фоне нового корейского кризиса. На G20 Владимир Путин провел переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, который пригласил Путина посетить Сеул, а сам пообещал приехать во Владивосток. Встреча двух лидеров подтвердила курс обеих стран на решение конфликта с учетом интересов КНДР. В Вашингтоне же не исключают другого сценария: силовой операции против Пхеньяна, испытавшего ракету, способную долететь до берегов США.

На G20 российский лидер заявил, что решение корейского кризиса требует "аккуратности" и "прагматизма". Того же мнения придерживается и южнокорейский лидер, предлагающий переговоры с КНДР. Президент Мун получил известность как сторонник демонтажа пункта базирования американской системы ПРО в Южной Корее.

На фоне взаимопонимания с Южной Кореей Москва обратилась к Вашингтону с призывом отказаться от учений в морской зоне неподалеку от КНДР. Встречи Путина и Муна в Южной Корее и в России могут продемонстрировать, что односторонние силовые меры в напряженном дальневосточном регионе неприемлемы.

Трамп копирует Меркель

В то время как российский лидер проводил встречи с главами государств Дальнего Востока и БРИКС, президент Дональд Трамп провел переговоры с мировыми лидерами, среди которых президент Мексики Энрике Пенья Ньета. Американский лидер заявил об успешных переговорах, подтвердив при этом готовность построить стену между двумя странами. Трамп по-прежнему уверен, что оплачивать проект должна Мексика, что добросердечию между сторонами способствовать точно не может.

Взаимопонимания не чувствовалось и на переговорах Трампа с Меркель. Канцлер ФРГ и президент США пожали друг другу руки, исправив курьезный эпизод, произошедший в марте на встрече в Белом доме, когда Трамп не отреагировал на протянутую к нему ладонь Меркель. На этот раз, как обратили внимание журналисты, озабоченный Трамп скопировал напряженную жестикуляцию Меркель. Однако стороны до сих пор не могут найти согласия в том, какой объем средств каждая из них должна тратить на военные расходы в рамках НАТО.