В Мадриде из-за проливных дождей затопило несколько станций метро

МАДРИД, 7 июл – РИА Новости. Сильные проливные дожди в Мадриде привели к затоплению ряда станций метро, пробкам, перебоям в движении поездов, два десятка самолетов не смогли приземлиться в столичном аэропорту.

Сильные ливни начались в Мадриде в четверг и продолжились в пятницу, иногда они сопровождаются градом. Сильно затопило две станции метро – вода оказалась даже на путях, на некоторых линиях подземки временно приостанавливалось движение поездов.

Двадцать четыре самолета, которые должны были приземлиться в столичном аэропорту имени Адольфо Суареса в пятницу днем, были направлены в другие аэропорты – в Барселону, Валенсию и Аликанте, сообщает Единый оператор аэропортов Испании (AENA). Однако отмены вылетов из мадридского аэропорта не было. Огромные лужи появились в 4-м терминале аэропорта.

Кроме того, оказались затоплены залы и даже палаты пациентов нескольких больниц.

Приостановлено движение пригородных поездов между Санта-Мария-де-ла-Аламеда и Робледо-де-Чавела. На многих трассах возникли пробки, на некоторых участках приходилось перекрывать движение из-за большого количества воды.

Служба по чрезвычайным ситуациям сообщества Мадрида получила многочисленные сообщения о мелких инцидентах, таких как падения цветочных горшков и карнизов, а также ветвей деревьев. Только за два часа, когда дождь с градом шел наиболее сильно, пожарные выехали на 270 вызовов.

В субботу в Мадриде дожди прекратятся, а в воскресенье столбики термометра поднимутся до 31 градуса.