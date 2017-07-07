Катар отверг обвинения в финансировании терроризма, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Катар отверг обвинения со стороны четырех арабских стран в финансировании терроризма и подрыве стабильности в регионе, передает агентство QNA со ссылкой на источник в МИД страны

Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн обвинили Катар в срыве посреднических усилий по урегулированию кризиса в отношениях этих стран после того как Катар отверг все выдвинутые арабскими странами требования.

Они заявили, что отказ Катара от выполнения требований свидетельствует о его связях с террористическими организациями, стремлении к подрыву стабильности и безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке. Также арабский "квартет" обвинил Доху в организации утечки в СМИ данных об их требованиях, что предопределило провал посреднических усилий.

По данным агентства, источник назвал заявления арабских стран о вмешательстве Катара во внутренние дела государств и финансировании Дохой терроризма необоснованными. Он отметил, что позиция Катара по терроризму последовательна, Катар отвергает и осуждает все формы терроризма. Источник добавил, что Катар является активным членом международных конвенций по противодействию терроризму.

По словам источника, обвинения Катара в организации утечки в СМИ данных о требованиях арабских стран необоснованны и могут быть опровергнуты.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".