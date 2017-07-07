Нетаньяху назвал "абсурдным" решение ЮНЕСКО по Хеврону

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл — РИА Новости. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху назвал абсурдным решение ЮНЕСКО признать Гробницу патриархов в городе Хевроне палестинским объектом всемирного наследия и пообещал, что Израиль продолжит охранять религиозную святыню и обеспечивать там свободу вероисповедания.

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО в пятницу принял решение о внесении Старого города палестинского Хеврона в список Всемирного наследия и в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Израильтяне считают, что организация проигнорировала значение Хеврона для еврейского народа, внеся всю его историческую часть в списки Всемирного наследия и Всемирного наследия, находящегося под угрозой, в качестве палестинского объекта.

"Еще одно абсурдное решение ЮНЕСКО. На этот раз они решили, что Гробница патриархов в Хевроне — это палестинский объект национального наследия, а не еврейский, и что этот объект находится под угрозой. Не еврейский?! Кто там похоронен? Авраам, Исаак и Иаков. Сарра, Ревекка и Лия. Наши отцы и матери!" — заявил Нетаньяху. Видеозапись выступления распространила пресс-служба премьера.

"Только там, где присутствует Израиль, например в Хевроне, гарантирована свобода вероисповедания для всех. Взрывают мечети, церкви, синагоги на Ближнем Востоке, в других местах – там, где Израиля нет", — добавил он.

Он пообещал, что Израиль продолжит защищать святыню, которая почитается как иудеями, так и мусульманами, обеспечивать там свободу вероисповедания для всех и "охранять правду".

Хеврон, имеющий также арабское название Эль-Халиль, находится на Западном берегу реки Иордан в 30 километрах южнее Иерусалима. Там, в окружении 200 тысяч палестинцев, живут несколько сот еврейских поселенцев под охраной израильских войск, контролирующих пятую часть города. В Хевроне находится Гробница патриархов, которых и евреи, и арабы почитают прародителями своих народов.