Порошенко подписал новый указ о призыве на срочную военную службу

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в Национальной гвардии в августе 2017 года.

Ранее Порошенко подписал указ о сроках призыва граждан Украины на срочную военную службу в 2017 году. Согласно указу, призыв пригодных к военной службе граждан Украины должен осуществляться в апреле-мае и октябре-ноябре 2017 года.

"Призвать в августе 2017 года на срочную военную службу в Национальной гвардии Украины пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", — говорится в указе Порошенко, опубликованном в пятницу на его сайте.

Практика призыва на службу срочников была отменена на Украине в 2013 году, когда Киев объявил курс на создание профессиональной контрактной армии. Однако сразу после начала в апреле 2014 года военной операции против недовольных госпереворотом жителей Донбасса исполняющий тогда обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал указ о возобновлении призыва. В 2014 году призыв срочников так и не был проведен, но прошли три волны мобилизации, еще столько же — в 2015 году.

Украинские власти сейчас стараются как можно больше взять людей по контракту в армию, чтобы не объявлять мобилизацию. Ранее министр обороны Украины Степан Полторак выразил надежду, что обстановка в Донбассе позволит не проводить в стране мобилизацию. Порошенко заявлял, что в зоне конфликта в Донбассе останутся только военнослужащие-контрактники.