Дубинки и мыльные пузыри: и стар, и млад, против G20 объединиться рад

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Антиглобалисты, туристы-скандалисты, просто хорошие люди — десять тысяч человек вышли в эти дни на улицы Гамбурга для демонстрации протеста против саммита "большой двадцатки". Однако кто эти люди и что заставляет их тратить силы и время, а при определённых обстоятельствах и рисковать здоровьем, чтобы вот так выражать свой протест?

В пятницу утром полиции пришлось с помощью водомётов и собственных решительных действий ликвидировать небольшую блокаду демонстрантов на набережной Ауссенальстер (река в Гамбурге — прим. ред.). В самом центре событий находился Петер, 67 лет.

"Очень остро ощущаешь растущую пропасть между богатыми и бедными. Я всю жизнь был рабочим. У людей, как я, всё меньше и меньше средств для обеспечения собственного существования. Идет поляризация между богатыми, которые не знают, куда девать деньги, и бедными, к которым я тоже уже могу себя отнести. В моей части города освобождают и распродают квартиры и дома, потому что капитал инвестирует в недвижимость. Им, представителям капитала, хочется выбить максимальные дивиденды, поэтому людей вышвыривают на улицу. Но ведь люди имеют элементарное право на жилье. Эта проблема затронула и меня".

Он ходит на демонстрации уже в течение 40 лет и считает, что это очень здорово, что за дело борьбы за лучшее общество взялась молодежь, говорит Петер.

"Облик протестов изменился. Демонстранты многому научились, стали более разнообразными в своих способах и методах борьбы, сумели отойти от устоявшегося только черного или только белого образа мира, научились подходить к проблемам дифференцированно. Они научились общаться друг с другом и учитывать различные позиции. В общем, на полшага опережать действительность, представляя, как бы мы друг с другом могли ладить в лучшем мире".

Утренняя "зачистка" прошла относительно спокойно, однако даже и там имело место ненужное насилие.

"Никаких избиений, нет-нет. Нас просто полностью накрыло водой (водометами — прим. ред.), мы промокли до нитки. Жестко стало тогда, когда людей стали задерживать. Полиция действовала сурово. Меня оттолкнули прямо на кресло-каталку, которое стояло на улице, прикрепленное цепочкой к своему парковочному месту. Так мне и сломали ребро. Они (полицейские — прим. ред.) не считаются ни с чем, они безжалостно прут напролом. Я наблюдал еще одну ситуацию: как только наша демонстрация двинулась, в нас сзади врезалась полицейская моторизованная колонна. Никто даже не затормозил. На одну женщину был совершен настоящий наезд. Это точно такое же насилие, как и "работа" дубинками".

Сорок лет назад полиция была и менее образована, и значительно хуже оснащена технически. Так что в настоящее время потенциал насилия вырос, заметил сухопарый мужчина с седыми волосами.

Около гамбургского порта мы встретили Ларса, который перед огромными полицейскими грузовиками пускает цветные мыльные пузыри.

"Я хочу образно всем представить, что насилие исходит не от демонстрантов, а наоборот. Для меня это новая форма протеста, я ее называю "Пузырь бунтаря". А так я по-разному участвую в протестных акциях, охотно и в больших группах".

Ему 37, он воспитатель. Тема образования ему особенно близка, поэтому он и примкнул к демонстрации молодежи.

Критикуя саммит G20, он выбирает сравнение из области образования:

"Я не вижу никакого оправдания саммиту G20. На нем встречаются сильнейшие страны. Это выглядит так, как если бы в школьном классе встретились два самых крепких парня и стали решать, как всем жить дальше. Я против такого подхода".