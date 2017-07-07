Абэ с пониманием отнесся к длительному ожиданию встречи с Путиным

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что с пониманием отнесся к длительному ожиданию его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным из-за затянувшихся переговоров лидеров России и США, поскольку вопросы Сирии, Украины и КНДР требовали встречи Путина и Дональда Трампа.

"Действительно, хотя я ждал сегодняшнюю встречу, но, с другой стороны, я неоднократно говорил, что для урегулирования таких вопросов, как Украина, Сирия, Северная Корея, и других мировых вопросов необходима встреча между лидерами России и Соединенных Штатов", — сказал Абэ на встрече с Путиным.

Путин ранее извинился перед Абэ от своего имени и от имени Трампа за затянувшуюся российско-американскую встречу.

Абэ заметил, что рад тому, что в Гамбурге состоялась встреча на высшем уровне между Россией и США. "И я рад, что сегодня во время встречи у вас, думаю, был плодотворный диалог", — сказал премьер-министр Японии.

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