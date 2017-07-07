В ЛНР сообщили, что ВСУ стягивают технику в район Желобка в Донбассе

ЛУГАНСК, 7 июл — РИА Новости. Украинские силовики стягивают вооружение и технику в район подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике села Желобок, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о боестолкновении с диверсионно-разведывательной группой украинских силовиков в районе села Желобок в ночь на 28 июня. Ранее в июне в ЛНР заявили о попытке прорыва украинских силовиков в этом районе.

"Так, по нашим данным, в районе населенного пункта Желобок командование АТО стягивает к линии соприкосновения бронетехнику, реактивную артиллерию и артиллерийские орудия, запрещенные к применению минскими соглашениями", — заявил Марочко.

Он утверждает, что подразделения 93-й бригады усиливают подразделениями 58-й отдельной мотопехотной бригады ВС Украины и нацбатальонами. "Кроме того, подразделения ВСУ проводят мероприятия по укреплению позиций в этом районе. Проводятся мероприятия по информационно-психологическому воздействию", — сказал Марочко.

По мнению представителя оборонного ведомства ЛНР, украинские силовики планируют на данном направлении масштабные провокации, что может привести к жертвам.