В ЛНР связали взрывы в Луганске с саммитом G20

ЛУГАНСК, 7 июл — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко считает, что теракты в Луганске могли быть организованы в день начала саммита G20 для срыва процесса урегулирования в Донбассе.

Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля. В пятницу в центре Луганска взрыв прогремел сначала недалеко от Дома правительства, а затем неподалеку взорвался автомобиль. По данным правоохранительных органов, в результате взрывов один человек погиб, семеро пострадали.

"Теракты в Луганске были организованы Киевом в первый день встреч лидеров "Большой двадцатки" с целью срыва мирного урегулирования ситуации в Донбассе", — заявил Марочко журналистам.

Он пояснил, что, по его мнению, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут в ходе личной встречи наметить пути деэскалации конфликта в Донбассе, а лидеры стран-гарантов могут обсуждать урегулирование в Донбассе "без (президента Украины Петра — ред.) Порошенко, что дает надежду на ускорение реализации положений Комплекса мер".