В Турции вынесли первый приговор по делу о путче

АНКАРА, 7 июл — РИА Новости. Суд Стамбула оправдал 23 солдат срочной службы по делу о захвате офиса губернатора Стамбула в ходе попытки переворота в июле прошлого года, при этом их командир, унтер-офицер Юсуф Йылдыз получил пожизненный срок заключения, сообщает в пятницу агентство Anadolu.

Отмечается, что это первый приговор, который был вынесен в Стамбуле, по делам, связанным с попыткой переворота.

Суд постановил, что солдаты не имели никаких намерений в совершении преступления и оправдал их по всем пунктам обвинения.

Йылдыз, приговоренной к пожизненному заключению, был обвинен судом в "попытке свержения конституционного строя" и "членстве в террористической организации FETO" (оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена). Сам унтер-офицер не признал себя виновным, заявил, что он не поддерживал переворот, а его адвокаты утверждали, что он действовал по приказу своих командиров и не использовал оружие в ходе мятежа.

Попытку военного переворота предприняла в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.