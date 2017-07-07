В ДНР за неделю из-за боевых действий погибли три человека

ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Три человека погибли, шестеро получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

Контактная группа по Украине ранее договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"С 30 июня по 6 июля 2017 года на территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили шесть человек, из них три военнослужащих республики. За этот же период погибли три человека, все они — военнослужащие республики", — заявил представитель аппарата омбудсмена ДНР.

По данным ведомства, с начала года ранения различной степени тяжести получили 413 человек, среди которых 170 мирных жителей, в том числе девять детей. Погибли 175 человек, из них — 21 мирный житель, в том числе один ребенок. За все время конфликта на территории ДНР погибли 4,464 тысячи человек, среди них 75 детей, добавили в аппарате омбудсмена.