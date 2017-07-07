Израиль сократит взносы в ООН в ответ на решение по Хеврону

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился сократить на 1 миллион долларов взносы в бюджет ООН в ответ на признание ЮНЕСКО Гробницы патриархов, религиозной святыни в городе Хевроне, объектом палестинского наследия.

Израильтяне считают, что организация проигнорировала значение Хеврона для еврейского народа, внеся всю его историческую часть в списки Всемирного наследия и Всемирного наследия, находящегося под угрозой, в качестве палестинского объекта.

"В ответ на решение Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО по Гробнице патриархов премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил сократить взносы Израиля в ООН еще на один миллион долларов и передать эти средства на создание Музея еврейского наследия в Хевроне и Кирьят-Арбе (еврейском поселении рядом с Хевроном — ред.), а также на финансирование других проектов по темам, связанным с национальным наследием в Хевроне", — сообщила канцелярия главы правительства.

Израиль не раз отвечал на аналогичные решения институтов ООН сокращением взносов в бюджет организации.

Хеврон, имеющий также арабское название Эль-Халиль, находится на Западном берегу реки Иордан в 30 километрах южнее Иерусалима. Там, в окружении 200 тысяч палестинцев, живут несколько сотен еврейских поселенцев под охраной израильских войск, контролирующих пятую часть города. В Хевроне находится Гробница патриархов — Авраама, Исаака и Иакова, а также их жен Сарры, Ревекки и Леи, которых и евреи, и арабы почитают прародителями своих народов.