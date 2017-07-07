Обвинения Мартышеву планируют предъявить в США 14 июля

Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне. Архивное фото

Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Предъявление обвинений россиянину Юрию Мартышеву, экстрадированному из Латвии в США по обвинениям в кибермошенничестве, намечено на 14 июля в суде города Александрии (штат Вирджиния), одном из ближайших пригородов Вашингтона, сообщается в пятницу в базе данных суда.

Уточняется, что заседание начнется в 09.00 по местному времени (16.00 мск), вести его будет судья Лиэм О'Грейди.

Одновременно с делом Мартышева будет рассматриваться несколько других, в том числе гражданина Латвии Руслана Бондаря, которого американские власти считают сообщником россиянина.

США обвиняют Мартышева по четырем пунктам. Согласно обвинительному заключению, речь идет о тайном сговоре, сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве и подстрекательстве к преступлению, а также о причинении вреда компьютерным системам.

В посольстве РФ в США ранее заявили, что рассматривают арест Мартышева как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение действующего двустороннего Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года.