Полиция арестовала очередного подозреваемого по делу о теракте в Манчестере

ЛОНДОН, 7 июл – РИА Новости. Полиция Манчестера арестовала очередного подозреваемого в связи с терактом на стадионе, говорится в заявлении ведомства, в пятницу поступившем в РИА Новости.

"Девятнадцатилетний мужчина был арестован в аэропорту имени Джона Леннона в Ливерпуле в пятницу, 7 июля 2017 года. Он был арестован по подозрению в нарушении Акта о противодействии терроризму и остается в предварительном заключении", — сказано в сообщении.

"Мужчина был арестован в связи с расследованием атаки на стадионе Манчестер Арена", — говорится в документе.

В комплексе "Манчестер Арена" 22 мая во время концерта американкой певицы Арианы Гранде произошел теракт. Подрыв произвел смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

* Запрещенная в России террористическая организация