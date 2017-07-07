При втором взрыве в Луганске пострадали два человека

ЛУГАНСК, 7 июл — РИА Новости. Два человека пострадали в результате второго за день взрыва в Луганске, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее в пятницу сообщалось, что в центре Луганска недалеко от Дома правительства прогремел взрыв. По данным Марочко, в результате этого взрыва один человек погиб, пятеро ранены. Второй взрыв произошел в центре Луганска неподалеку от места первого взрыва, предположительно, взорвался автомобиль.

"Второй взрыв произошел в нескольких десятках метрах от первого, когда на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и Народной милиции. Пострадали два человека", — заявил Марочко.