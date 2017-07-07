В Египте число жертв нападений боевиков на военных возросло до 23 человек

КАИР, 7 июл — РИА Новости. Число жертв нападений боевиков на военные объекты на севере Синайского полуострова возросло до 23 человек, еще 33 получили ранения, сообщил спутниковый телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в силах безопасности.

Ранее официальный представитель египетской армии сообщил, что при нападениях были убиты и получили ранения в общей сложности 26 военных. При этом силовики в ходе столкновений уничтожили более 40 боевиков. На официальной странице египетской армии в сети Facebook опубликованы фото убитых боевиков — все они были одеты в похожую на военную форму. Большое число жертв среди египетских военных объясняется тем, что при нападении боевики использовали заминированные автомобили.

В ходе операции по преследованию боевиков также было уничтожено как минимум шесть автомобилей, которые использовались террористами. В течение дня военные продолжали поиски и преследование боевиков на севере Синайского полуострова с применением боевой авиации.

Египет уже около трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.