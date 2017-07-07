Совет ЕС назначил нового еврокомиссара по цифровой экономике

БРЮССЕЛЬ, 7 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Совет ЕС в пятницу назначил болгарку Марию Габриэль на пост нового еврокомиссара по цифровой экономике и общественным вопросам.

"Назначение вступает в силу немедленно и распространяется на текущий срок полномочий Еврокомиссии, который заканчивается 31 октября 2019 года", — сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Четвертого июля кандидатуру Габриэль утвердил Европарламент.

Занять пост еврокомиссара Габриэль предложил глава исполнительной коллегии Евросоюза Жан-Клод Юнкер после того, как ее кандидатуру выдвинул премьер-министр Болгарии Бойко Борисов взамен перешедшей на работу во Всемирный банк Кристалины Георгиевой.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Еврокомиссии, роль Габриэль будет состоять в том, чтобы участвовать в реализации стратегии единого цифрового рынка, одобренной коллегией еврокомиссаров в мае 2015 года. Стратегия призвана способствовать созданию "фундамента для цифрового будущего Европы с континентальными сетями телекоммуникаций, трансграничными цифровыми услугами и волной инновационных европейских стартапов". Кураторами проектов, в которых будет участвовать Габриэль, станут вице-председатель ЕК по единому цифровому рынку Андрус Ансип и вице-председатель ЕК по занятости, экономическому росту, инвестициям и конкурентоспособности Юрки Катайнен.