Орешкин: вопросы стабилизации ситуации на Украине на G20 не обсуждали

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Вопросы стабилизации ситуации на Украине на саммите G20 в Гамбурге не обсуждались, заявил в пятницу министр экономического развития России Максим Орешкин.

"Не обсуждались", — ответил российский министр на полях саммита G20 на соответствующий вопрос.

В то же время на вопрос, к какому итогу пришли лидеры при обсуждении борьбы с терроризмом, министр сообщил, что первое заседание, где поднимались эти вопросы, было закрытым и проводилось в узком составе.