В Монголии завершилось голосование во II туре президентских выборов

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Голосование во втором туре президентских выборов завершилось в Монголии, избирательные участки закрылись в 22:00 (17:00 мск.).

Голосование во втором туре президентских выборов началось на два дня раньше запланированного срока. В первом туре никто из трех кандидатов на пост президента Монголии не набрал более 50% голосов, необходимых для победы на выборах.

Кандидат от Демократической партии Халтмаагийн Баттулга набрал в первом туре 38% голосов, опередив действующего спикера парламента страны и лидера Монгольской народной партии (МНП) Миеэгомбына Энхболда.

В пятницу избирателям предстояло выбрать между этими двумя претендентами. Голосование началось в 7.00 (02.00 мск).

Президентские выборы проходят в Монголии в седьмой раз. Действующий глава государства Цахиагийн Элбэгдорж, представляющий Демократическую партию (ДП), пробыл на посту два срока и не имеет права баллотироваться в третий раз.