Замдиректора "БелАЗа" задержали за криминальную схему закупки металла

МИНСК, 7 июл – РИА Новости. Шесть человек, включая заместителя директора белорусского предприятия "БелАЗ", задержаны по подозрению в создании криминальной схемы закупки металла для нужд завода, сообщила в пятницу пресс-служба МВД Белоруссии.

"Сотрудники МВД и Следственного комитета пресекли криминальную схему закупки металла для нужд ОАО "БелАЗ", — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в Минске во время получения взятки с поличным был задержан заместитель генерального директора по финансовой и экономической политике ОАО "БелАЗ". "Деньги в размере 1,2 тысячи долларов США ему передал представитель столичной коммерческой структуры… за благоприятное решение вопроса о первоочередной оплате за поставленную в адрес завода партию металла", — отмечается в сообщении МВД.

Затем, по данным пресс-службы, "в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны начальник бюро и экономист ОАО "БелАЗ", которые с 8 июня по 4 июля также получали взятки от представителей упомянутой фирмы в качестве "благодарности" за положительное решение вопроса о заключении договоров на поставку металла".

В МВД заявили, что незаконная схема действовала с осени прошлого года – с момента образования коммерческой структуры. "Металл для нужд ОАО "БелАЗ" закупался по ценам, превышающим рыночную стоимость, за что представители предприятия систематически получали взятки. Их размер составлял определенный процент от суммы сделки", — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, задержаны шестеро человек: трое должностных лиц ОАО "БелАЗ", а также трое представителей коммерческой структуры. В их отношении возбуждены уголовные дела соответственно по статье 430 ("получение взятки" – максимальное наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества) и статье 431 ("дача взятки" – максимальное наказание до 7 лет лишения свободы). Следствием наложен арест на имущество, принадлежащее фигурантам дела: шесть автомобилей премиум-класса, денежные средства и ценности, семь объектов недвижимости.