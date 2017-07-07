Отказ от отвода сил в Донбассе приведет к росту насилия, заявляют в ОБСЕ

КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Отказ сторон конфликта в Донбассе отвести силы от линии соприкосновения с высокой вероятностью приведет к росту насилия в регионе, заявил в пятницу заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

"Одно ясно точно: серьезная эскалация (насилия) весьма вероятна, если вооружение, тяжелое вооружение не отведено, если позиции (для этого) не определены", — сказал Хуг на брифинге.

На заседании контактной группы в Минске в сентябре 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.