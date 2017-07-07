ВАРШАВА, 7 июл — РИА Новости. Министр обороны Польши Антони Мачеревич обвинил Россию и Китай в том, что их стратегический союз "угрожает свободному миру". Таким образом польский министр оценил российско-китайские военные учения на Балтике.

"В течение многих последних лет Россия и Китай старались скрывать стратегический союз, который их объединяет. Старались создать впечатление, что такого союза нет. Показывали видимость конфликта между собой, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение Запада и даже некоторых руководителей", — заявил Мачеревич в интервью Польскому телевидению.

Он уверен, что Россия и Китай "сегодня признали, что ситуация с их точки зрения настолько напряженная, что нужно снять их камуфляж, что нужно угрожать свободному миру тем, что люди, понимающие реальность, знают давно".

"В действительности, Россию и Китай объединяет прочный стратегический союз", — заключил польский министр.

Отряд кораблей ВМС Китая будет участвовать в российско-китайских морских учениях на Балтике, Охотском и Японском морях "Морское взаимодействие — 2017".