Народная милиция ЛНР подтвердила, что при теракте в Луганске погиб человек

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (46)

ЛУГАНСК, 7 июл — РИА Новости. Один человек погиб, пятеро ранены в результате взрыва в Луганске, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

В центре Луганска произошел взрыв — есть погибшие https://t.co/AtExMpP9Lh Взрыв прогремел в центре Луганска недалеко от так называемого "До pic.twitter.com/tMXCjqxZbK — Луганск 0642.ua (@Lugansk0642ua) 7 июля 2017 г.

Ранее сообщалось, что в центре Луганска недалеко от Дома правительства прогремел взрыв, по предварительным данным, была ранена женщина.

"Сегодня в центре города Луганска в 15.30 совершен террористический акт, в результате которого погиб один и ранены пять человек", — сказал Марочко.

По его словам, в результате теракта погибла капитан медицинской службы Народной милиции, в числе раненых — мирные граждане.

"На данный момент ведутся оперативно-следственные мероприятия, задействованы все силовые ведомства Луганской народной республики", — добавил Марочко.