В миссии ЕС требуют ареста подозреваемых в сербских погромах в Косово

БЕЛГРАД, 7 июл – РИА Новости. Прокурор миссии ЕС по верховенству закона в Косово (EULEX) Данило Кацарелли потребовал ареста для группы ветеранов Освободительной армии Косово (ОАК), подозреваемых в организации погромов сербского населения в марте 2004 года.

По версии прокурора, часть бывших бойцов ОАК имела план "тайной войны" в марте 2004 года с целью получения контроля над всей территорией Косово и Метохии. Требование ареста для группы бывших албанских сепаратистов содержит 41 страницу и доказывает причастность к преступлениям ряда полевых командиров, исполнявших приказы командования.

"Бедри Красничи, Альбан Диздари, Байрам Кимкари и Фаик Красничи по приказу высшего руководства ОАК нападали, убивали, похищали, грабили и совершали другие тяжкие преступления", — цитирует информагентство Танюг документ прокуратуры EULEX.

Согласно принятой Белградом версии, погромы сербского населения, начатые 16 марта 2004 года, косовские албанцы планировали заранее. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли, по разным оценкам, до 30 человек, ранения получили свыше 200 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.