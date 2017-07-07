На Украине возбудили еще одно дело против ранившего журналиста силовика

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Военная прокуратура Криворожского гарнизона Южного региона Украины возбудила уголовное дело против силовика, который подстрелил журналиста на учениях в Кривом Роге, по статье "халатное отношение к военной службе", сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Ранее пресс-служба главного управления Нацполиции Украины в Днепропетровской области сообщила, что силовик задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье "нанесение тяжких телесных повреждений по неосторожности".

"Военной прокуратурой Криворожского гарнизона Южного региона Украины, учитывая общественный резонанс события и его связь с учебными сборами офицеров запаса, с 30 июля проходившими на базе одной из воинских частей в городе Кривой Рог Днепропетровской области, начато уголовное производство по части третьей статьи 425 УК Украины ("халатное отношение к военной службе"), — говорится в сообщении прокуратуры.

Как отметили в пресс-службе, правоохранители уже уведомили силовика о подозрении, что он подстрелил журналиста.

Интернет-портал "Первый. Криворожский" в четверг сообщил о ранении своего журналиста во время военных учений в Кривом Роге. По версии издания, журналист согласился сыграть роль провокатора, на котором военнослужащие "отрабатывали свои навыки". При выполнении одного из приемов мужчина получил ранение. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.