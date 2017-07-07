Жены боевиков ИГ* рассказали о жизни с террористами

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Федеральная полиция Ирака пообщалась с эвакуированными из Мосула женами боевиков ИГ*. Видео интервью в распоряжение Sputnik Arabic.
Жена джихадиста объясняет, что не могла сбежать, так как супруг держал ее в плену в подвале более года, а за попытки связаться с братьями матери, служащими в армии, угрожал ей смертью. Так, однажды застав жену за телефонным разговором с родственниками, боевик пришел в ярость и сломал сим-карту. На все призывы женщины покинуть Мосул и сдаться на милость иракским силам, террорист отвечал отказом и утверждал, что ничего хорошего ему это не сулит. В итоге мужчина исчез, а его жена осталась одна с годовалым ребенком на руках.
Третья женщина во время записи качала на руках маленького ребенка. Ее муж погиб во время авиаудара. Он присягнул на верность ИГ*, когда джихадисты захватили город Мосул в 2014 году.
Как подчеркнул глава федеральной полиции Ирака Шакир Джаудат в комментарии Sputnik, женщины, которые согласились ответить на вопросы перед камерой, невиновны.
"Если б они были замешаны в совершении преступлений, то не стали бы сниматься", — отметил он.
*Террористическая организация, запрещена в России