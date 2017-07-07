Жены боевиков ИГ* рассказали о жизни с террористами

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Федеральная полиция Ирака пообщалась с эвакуированными из Мосула женами боевиков ИГ*. Видео интервью в распоряжение Sputnik Arabic.

Как рассказывает первая женщина, ей пришлось выйти замуж за террориста по принуждению дяди. Он также состоял в ИГ* и намеревался получить продвижение по службе за счет брака племянницы, но около двух лет назад его убили.

Жена джихадиста объясняет, что не могла сбежать, так как супруг держал ее в плену в подвале более года, а за попытки связаться с братьями матери, служащими в армии, угрожал ей смертью. Так, однажды застав жену за телефонным разговором с родственниками, боевик пришел в ярость и сломал сим-карту. На все призывы женщины покинуть Мосул и сдаться на милость иракским силам, террорист отвечал отказом и утверждал, что ничего хорошего ему это не сулит. В итоге мужчина исчез, а его жена осталась одна с годовалым ребенком на руках.

Другая женщина в ответ на вопрос, является ли она женой боевика ИГ*, только утвердительно кивнула головой. Позже она рассказала, что ее муж и отец, также состоящий в террористической организации, были убиты.

Третья женщина во время записи качала на руках маленького ребенка. Ее муж погиб во время авиаудара. Он присягнул на верность ИГ*, когда джихадисты захватили город Мосул в 2014 году.

Как подчеркнул глава федеральной полиции Ирака Шакир Джаудат в комментарии Sputnik, женщины, которые согласились ответить на вопросы перед камерой, невиновны.

"Если б они были замешаны в совершении преступлений, то не стали бы сниматься", — отметил он.

По мнению Джаудата, в ближайшее время "десятки или сотни террористок ИГ*" попытаются покинуть освобождаемые иракскими силами кварталы под видом беженок. Как отметил глава федеральной полиции Ирака, джихадистки работают в ИГ* в качестве снайперов или в финансовых отделах и бывают замешаны в преступления против мирных жителей, причем зачастую они проявляют особую жестокость именно к женщинам.

*Террористическая организация, запрещена в России