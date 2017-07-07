Россия примет ответные меры в случае одобрения ПА ОБСЕ украинской резолюции

МИНСК, 7 июл – РИА Новости. Российская делегация представит свою резолюцию о нарушении украинскими властями международных норм, если будет принята резолюция украинской делегации о восстановлении суверенитета страны.

В пятницу Общий комитет ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принял проект резолюции, подготовленный украинской делегацией, под названием "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины". Российская делегация голосовала против проекта.

По проекту резолюции еще предстоит голосование всей ассамблеи. Затем, как ожидается, парламентарии будут голосовать за итоговую декларацию, в которую будут включены все принятые ассамблеей резолюции.

Согласно документу, ассамблея "вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ, которые включают Автономную Республику Крым и город Севастополь". Кроме того, проект предлагает членам ПА ОБСЕ заявить об "осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины в Донбассе". Авторы документа предлагают призвать "отказаться от временной оккупации" Крыма и "вывести российские оккупационные силы".

В проекте содержится призыв к России отменить свое решение о признании документов, удостоверяющих личности жителей Донецкой и Луганской областей, и "вернуть местные, государственные и частные экономические субъекты под украинскую юрисдикцию". Кроме того разработчики резолюции выступают за то, чтобы призвать Россию освободить ряд украинских граждан, "незаконно удерживаемых в Российской Федерации".

"Тридцать шесть пунктов — автор резолюции практически в каждом пункте выдвигает обвинения в адрес России. Я хочу сказать, Россия может представить 136 пунктов по фактам нарушения фундаментальных прав всех международных норм со стороны нынешних властей Украины, пришедших к власти в результате государственного переворота, поддержанного, кстати, рядом европейских государств", — сказал глава российской делегации, зампред Госдумы Петр Толстой.

"Я уверен в том, что ассамблея не должна принимать подобного рода резолюции. Но если это будет сделано, то безусловно российская делегация представит и свой проект – не на этой сессии, так на следующей", — заявил он перед началом процедуры голосования.