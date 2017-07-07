ЛНР передала Киеву тело погибшего в Донбассе украинского силовика

ЛУГАНСК, 7 июл — РИА Новости. Представители "Союза ветеранов Афганистана Луганщины" при содействии Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики передали Киеву тело погибшего в Донбассе украинского силовика, сообщил журналистам на месте событий официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

По данным Народной милиции ЛНР, силовик погиб в районе населенного пункта Фрунзе. Дату происшествия в ведомстве не уточнили.

"Сегодня в очередной раз Народная милиция демонстрирует то, что наше молодое государство придерживается норм международного гуманитарного права. В 14.00 мск мы безвозмездно передали украинской стороне тело украинского военнослужащего", — заявил Марочко.

Он подчеркнул, что такие действия со стороны ЛНР производились неоднократно.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.