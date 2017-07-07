Комитет ПА ОБСЕ принял киевский проект резолюции о суверенитете Украины

В пятницу Общий комитет ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принял проект резолюции, подготовленный украинской делегацией, под названием "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины". Российская делегация голосовала против проекта.

"Я уверен в том, что ассамблея не должна принимать подобного рода резолюции. Но если это будет сделано, то безусловно российская делегация представит и свой проект – не на этой сессии, так на следующей", — заявил он перед началом процедуры голосования.