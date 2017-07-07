Глава нового бюро ООН по антитеррору приступит к обязанностям в сентябре

ВЕНА, 7 июл — РИА Новости. Офис нового, созданного в июне этого года Бюро ООН по противодействию терроризму будет работать на базе нью-йоркской штаб-квартиры организации, ее глава приступит к обязанностям в сентябре, но направится на место в середине июля. Об этом в первом после назначения интервью рассказал РИА Новости сам глава нового Бюро Владимир Воронков.

"(Новый офис будет) в Нью-Йоркской штаб-квартире ООН. Надо уже перемещаться в Нью-Йорк и браться за дело", — заявил он.

По словам собеседника агентства, в середине июля после поездки в Санкт-Петербург с делегаций постпредов разных стран при МАГАТЭ в качестве главы российской постоянной миссии при этой организации он сразу же направится в американскую штаб-квартиру ООН.

"К моей будущей работе на посту заместителя генерального секретаря ООН в качестве руководителя Бюро по борьбе с терроризмом приступаю в сентябре. Сразу после поездки в Санкт-Петербург отправляюсь в штаб-квартиру ООН для начальных консультаций с заинтересованными странами и в Секретариате ООН. По итогам этой поездки должна появиться большая ясность, как действовать в контексте выполнения задач, поставленных генеральным секретарем Антониу Гутеррешем перед вновь создаваемым Бюро по борьбе с терроризмом", — сказал он.

Воронков планирует начать работу с укрепления взаимодействия со всеми ооновскими структурами, вовлеченными в противодействие терроризму.

"Надо будет подумать, как поднять узнаваемость Бюро, то есть с помощью каких механизмов сделать результаты его работы более интересными для государств-участников. Это целый комплекс мер, который должен быть продуманным, согласованным и запущенным в дело. Кроме того, предстоит формировать штатное расписание. Естественно, я хотел бы кого-то из россиян взять, но это, опять же, вопрос будущего", — добавил собеседник агентства.