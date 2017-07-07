Еще 119 мирных жителей погибли в Сирии и Ираке при бомбардировках коалиции

ЕЩЕ 119 МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ПОГИБЛИ В СИРИИ И ИРАКЕ ПРИ БОМБАРДИРОВКАХ КОАЛИЦИИ ПО БОРЬБЕ С ИГ* – ЗАЯВЛЕНИЕ ШТАБА

*Террористическая организация, запрещенная в России