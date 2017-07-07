Белорусам начали возвращать уплаченный сбор за тунеядство

МИНСК, 7 июл – РИА Новости. Суммы уплаченного налога с "тунеядцев" начали возвращать белорусам, не участвовавшим в финансировании государственных расходов в 2015 году и уже устроившимся на работу, сообщила в пятницу заместитель министра по налогам и сборам Белоруссии Светлана Шевченко.

В апреле 2015 года президент Александр Лукашенко подписал декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). По данным на конец февраля 2017 года, налоговые органы направили гражданам, не работавшим в 2015 году, около 470 тысяч извещений на уплату сбора, уплатили его более 54 тысяч человек. После этого в Белоруссии прошли акции недовольных декретом, названные "маршами нетунеядцев". Позже власти решили приостановить взимание сбора на год.

"Там (на совещании у президента – ред.) четко были обозначены все основные направления работы по декрету (о налоге с "тунеядцев" — ред.), расставлены приоритеты. Было обозначено, что возврат сбора будет осуществляться тем лицам, которые уже приступили к труду", — сказала Шевченко на пресс-конференции.

Она отметила, что пока нет конкретных данных, скольким гражданам уже вернули уплаченный сбор, так как налоговые органы только приступили к этой работе.