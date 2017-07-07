Турция обвинила Грецию в провале переговоров по Кипру

АНКАРА, 7 июл — РИА Новости. Греческая сторона не продемонстрировала конструктивный подход на закончившихся безрезультатно переговорах по кипрскому урегулированию, заявил в пятницу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Минувшей ночью генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил о провале конференции по Кипру в швейцарской Кран-Монтане и объявил, что она закрывается. По его словам, то, что на конференции не удалось найти решение, вовсе не означает, что не могут быть разработаны другие инициативы для решения кипрской проблемы.

Конференция в Кран-Монтане проходила с 28 июня.

"Турецкая делегация и делегация Северного Кипра сделали все, что от них зависело, с самого начала прилагали максимум усилий для решения, демонстрировали конструктивный подход. И свою искренность они открыто показали ООН и ЕС. Но греческая сторона не продемонстрировала конструктивный подход для разрешения кризиса", — сказал Йылдырым журналистам.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны.

В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.