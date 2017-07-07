Турция обвинила Грецию в провале переговоров по Кипру

АНКАРА, 7 июл — РИА Новости. Греческая сторона не продемонстрировала конструктивный подход на закончившихся безрезультатно переговорах по кипрскому урегулированию, заявил в пятницу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.
Конференция в Кран-Монтане проходила с 28 июня.
"Турецкая делегация и делегация Северного Кипра сделали все, что от них зависело, с самого начала прилагали максимум усилий для решения, демонстрировали конструктивный подход. И свою искренность они открыто показали ООН и ЕС. Но греческая сторона не продемонстрировала конструктивный подход для разрешения кризиса", — сказал Йылдырым журналистам.
В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.