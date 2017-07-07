Немецкие спецслужбы раскрыли новые детали массированной кибератаки в июне

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Зафиксированная в июне глобальная кибератака вируса-вымогателя, которая затронула IT-системы компаний в нескольких странах, началась еще в апреле, число зараженных ПК может оказаться больше, чем предполагалось ранее, сообщило немецкое федеральное ведомство по защите информационной техники (BSI), передает агентство Рейтер.

Как вы защищаете данные на своем компьютере? Покупаю программу-антивирус

Скачиваю бесплатный антивирус

Полагаюсь на установленные вместе с операционной системой средства защиты Результаты 36.7% Покупаю программу-антивирус

39.9% Скачиваю бесплатный антивирус

23.4% Полагаюсь на установленные вместе с операционной системой средства защиты Все опросы Голосовать

Как сообщили в ведомстве, анализ экспертов показал, что атаки происходили волнами с апреля и осуществлялись посредством обновления бухгалтерского программного обеспечения M.E.Doc. По мнению экспертов, системы компаний, которые использовали это ПО, могли быть заражены вирусом, даже если не было очевидных признаков взлома.

Как сообщил глава BSI Арне Шенбом, производство и другие важные процессы нескольких компаний в Германии из-за кибератаки были остановлены на неделю. "Это привело к ущербу в несколько миллионов евро, и это при том, что Германия легко отделалась", — заявил он.

Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины заявила, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы M.E.doc.