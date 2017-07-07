В ДНР сообщили о стягивании артиллерии силовиками к линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила около 30 арторудий украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения в Донбассе, недалеко от Донецка, заявил в пятницу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Установлено местоположение и позиции в районе населенных пунктов Красногоровка и Авдеевка до 30 артиллерийских орудий 55 отдельной артиллерийской бригады", — сказал он журналистам.

Контактная группа по Украине ранее договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.